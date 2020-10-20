بدء جلسة مجلس النواب لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية في قصر الأونيسكو – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2020 - 12:22

بدء جلسة مجلس النواب لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية في قصر الأونيسكو

منذ 49 mins 20 October، 2020
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