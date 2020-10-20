تورم في جزء معين من الجسم قد يدل على الإصابة بسرطان الرئة!

يحدث سرطان الرئة نتيجة نمو لا يمكن السيطرة عليه للخلايا غير الطبيعية. وإذا تطور الورم بالقرب من الأوعية الدموية الرئيسية، فقد يتسبب في ضغط السوائل على القلب.

وتحدث معظم سرطانات الرئة بسبب تدخين التبغ أو التعرض للتدخين غير المباشر. وتشمل الأعراض السعال المستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، والتهابات الصدر المتكررة. وقد يكون التورم علامة على مضاعفات أخرى.

وأضافت مؤسسة Roy Castle لسرطان الرئة، علامات أخرى للإصابة تشمل: ضيق التنفس وألم في الصدر أو الكتف وفقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.

وهناك علامات أخرى لسرطان الرئة هي: سعال مصحوب بالدم، إجهاد غير مبرر أو نقص في الطاقة، وبحة في الصوت.

واحترس أيضا من تعجر الأصابع أو جلطات الدم أو حدوث تغير في السعال طويل الأمد، أو السعال الذي يزداد سوءا.

ونظرا لعدم وجود أجهزة استشعار للألم داخل الرئتين، “قد يكون من الصعب تحديد التغييرات حتى يصيب السرطان أجزاء أخرى من الجسم”.

وعلى سبيل المثال، قد يتأثر القلب، ما قد يؤدي إلى تورم في الرقبة، كما أوضحت Medical News Today.

وقد يحدث تورم أيضا في الصدر أو الوجه، وقد تتأثر رؤية الشخص. وقد تشمل المشاكل الأخرى الصداع والدوخة والتعب العام.

ومن المضاعفات الأخرى لسرطان الرئة: تلف الأنسجة العصبية، والمعروفة باسم الاعتلال العصبي. ويعد الشعور بالوخز في اليدين والقدمين من علامات اعتلال الأعصاب، والذي يمكن أن يحدث عندما ينمو الورم بالقرب من الأعصاب في الذراع أو الكتف.

وإذا انتشر سرطان الرئة إلى جزء آخر من الجسم، فسيجعل العلاج أكثر صعوبة.

ولتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة، تشارك مؤسسة Roy Castle بعض النصائح، حيث أكدت “لم يفت الأوان بعد على الإقلاع عن التدخين. وهناك العديد من الفوائد الفورية وطويلة الأجل للتوقف”.

وينبغي محاولة “تجنب التدخين غير المباشر” قدر الإمكان، وأضافت أن “النظام الغذائي السيئ يمكن أن يسبب سرطان الرئة، لذا يوصى بتناول “خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم”.

وبالإضافة إلى ذلك، “شرب كميات أقل من الكحول”، حيث “كلما قل تناول الكحول، تراجع خطر إصابتك بجميع أنواع السرطان”. إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وكذلك تحسين مزاجك، وتقليل التوتر وتحسين مستويات الطاقة.

المصدر: اكسبرس