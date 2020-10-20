دبلوماسي روسي لبومبيو: نتاجر مع ايران.. لا تلعبوا دور شرطي العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2020 - 10:24

دبلوماسي روسي لبومبيو: نتاجر مع ايران.. لا تلعبوا دور شرطي العالم

منذ 24 mins 20 October، 2020
مساعد ممثل روسيا في منظمة الامم المتحدة ديميتري بوليانسكي
الامم المتحدة

اكد مساعد ممثل روسيا في منظمة الامم المتحدة ديميتري بوليانسكي بان بلاده ستواصل التجارة مع ايران، داعيا وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو لتكف بلاده عن لعب دور شرطي العالم.

جاء ذلك في تغريدة كتبها بوليانسكي الاثنين ردا على التهديد الذي وجهه وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو لمنع التجارة مع شركة الملاحة البحرية الايرانية.

وكتب بوليانسكي في رده على بومبيو: مرة اخرى تسلكون الطريق الخاطئ… من السيئ  ان تحل اميركا بدل مجلس الامن الدولي وتلعب دور “شرطي العالم”،  نحن نقوم بالتجارة مع ايران حاليا وسنواصل ذلك وليس بامكان اميركا ان تقول لنا او للاخرين ما ينبغي علينا ان نفعله،  انهوا اذلال اميركا بهذه المحاولات العبثية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية وفي سياق سلسلة اجراءاتها اللاقانونية، قد اعلنت امس الاثنين، فرض عقوبات ذات صلة بإيران، على 5 شركات شحن في هونغ كونغ ومجموعة استثمار صينية، كما فرضت عقوبات على 3 أفراد لتعاملاتهم مع إيران.

المصدر: وكالة فارس

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