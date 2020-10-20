غرفة التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد #الناعمة باتجاه #خلدة -الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 20 2020 - 10:24
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
20 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 995 اصابات و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الأمن العام: إصابة اللواء عباس ابراهيم بكورونا في أمريكا وصحته جيدة وسيؤخر عودته إلى بيروت ويلغي اجتماعاته في باريس
الرئيس عون وقع مرسوم ترفيع موظفين من الفئة الرابعة في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية الى الفئة الثالثة
رئيس الجمهورية تلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي: لبنان مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر
وزير الصحة دهم مستودعين في المطيلب والكرنتينا: نسعى الى عدالة في توزيع الدواء وسنستمر برفع الصوت ضد رفع الدعم عنه
بلدية بيروت: ضبط مواد بترولية سريعة الاشتعال مخزنة في الطريق الجديدة بدون مراعاة معايير السلامة ونقلها لمكان آمن
الهيئات الاقتصادية تعقد اجتماعاً طارئاً: لتشكيل حكومة منتجة وقادرة على تنفيذ الورقة الفرنسية
وفد إماراتي رفيع المستوى يصل اليوم الى كيان العدو في أول زيارة علنية من نوعها برفقة مسؤولين أميركيين
السيد عبد الملك الحوثي: أمريكا وفرنسا ودول الغرب دعموا التكفيريين في دول المنطقة لتشويه صورة الإسلام وضرب المسلمين
الخارجية الإيرانية: سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية فوق العادة ومطلق الصلاحية وصل الى صنعاء
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: حالات الدخول الى المستشفيات في أوروبا بسبب فيروس كورونا آخذة في الازدياد
البنك الدولي يتوقع أن يصبح ما بين 88 و115 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا
مجلس الأمن الدولي يدعو كلاّ من أرمينيا وأذربيجان الى احترام هدنة جديدة اتفقا عليها في ناغورني قره باغ
نواب أوروبيون يوقعون عريضة تحض الاتحاد الأوروبي على خفض تمثيله في قمة مجموعة العشرين في الرياض المقررة الشهر المقبل
طلب النواب بخفض التمثيل أتى من أجل تجنّب إضفاء شرعية على السلطات السعودية التي ترتكب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي بأنه "كارثة"
ترامب: لو أخذت بنصيحة فاوتشي لكان هناك أكثر من 500 ألف حالة وفاة بسبب كورونا والناس سئموا منه ومن كل هؤلاء الأغبياء
الرئيس الامريكي دونالد ترامب: حكومة السودان وافقت على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم
ترامب: سيتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بمجرد تسليمنا مبلغ التعويضات
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
تجدد المعارك في ناغورني كاراباخ على الرغم من الهدنة الإنسانية التي كان يفترض أن تبدأ منتصف ليل الأحد-الاثنين
الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع أنقرة بشأن مشاركة مقاتلين من سوريا وليبيا في معارك كاراباخ
التلفزيون السوري: قوات قسد تحاصر منازل الأهالي في مساكن الشرطة في حي غويران بمدينة الحسكة وتنذرهم بإخلائها وتعتدي عليهم
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
غرفة التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد #الناعمة باتجاه #خلدة -الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة في المحلة
منذ 1 ساعة
20 October، 2020
حوادث السير في لبنان
غرفة التحكم المروري
التعليقات
ذات صلة
غرفة التحكم المروري: سقوط قتيلين و14 جريحا في 16 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية
غرفة التحكم المروري: حادث مروري على اوتوستراد #المطار باتجاه #خلدة محلة الانفاق و #حركة_المرور كثيفة في المحلة
غرفة التحكم المروري : سقوط قتيل و20 جريحاً في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}