سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل الأسيرين المحررين سيف أبو لبدة وهيثم شحادة من مخيم نور شمس بطولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2020 - 10:24

سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل الأسيرين المحررين سيف أبو لبدة وهيثم شحادة من مخيم نور شمس بطولكرم

منذ 1 ساعة 20 October، 2020
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