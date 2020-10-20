ترامب يؤكد من جديد سحب قوات أميركية من أفغانستان

اكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من جديد انه سيتم سحب جميع قوات الولايات المتحدة من أفغانستان.

وقال متحدثًا عن أفغانستان ، خلال خطاب ألقاه في أريزونا “بالمناسبة ، نحن سنغادر ، سيغادرون جميعا ، كلهم يعودون”.

هذا وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح في مقابلة مع بوابة “أكسيوس”، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في أفغانستان قريبًا، إلى 4 آلاف شخص، في الوقت نفسه ، لم يحدد الرئيس الأمريكي متى سيتم خفض تعداد القوات الأميركية بالضبط، مكتفياً بـ “قريبا جدا” ، رافضا تحديد إطار زمني محدد.

يذكر أنه سبق ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية المتطرفة في أواخر شباط / فبراير، باحتفال في قطر، على أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، وهو ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا وبدء حوار بين الأفغان بعد إبرام اتفاق لتبادل الأسرى.

المصدر: وكالة سبوتنيك