عدد مصابي كورونا في كندا يتخطى 200 ألف

تجاوزت حصيلة كوفيد-19 في كندا الإثنين عتبة الـ 200 ألف إصابة في حين قاربت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس الفتاك في هذا البلد عتبة الي10 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدتها وسائل إعلام محلية استنادا إلى بيانات رسمية.

وأظهرت البيانات أن حوالي 80% من الإصابات وأكثر من 90% من الوفيات سجلت في أكبر مقاطعتين في البلاد أونتاريو وبدرجة أكبر كيبيك. بؤرة كوفيد-19 منذ تفشى الوباء في كندا في آذار/مارس الماضي.

ولغاية عصر الإثنين، بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في كندا 200.039 مصابا توفي منهم 9772 شخصا، وفقا لحصيلة أعدتها شبكتا التلفزيون العموميتان “سي بي سي/راديو كندا” و”سي تي في”.

وكندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، لديها بالنسبة إلى عدد السكان حصيلة إصابات أقل بحوالي خمس مرات بالمقارنة مع الولايات المتحدة وحصيلة وفيات أقل بحوالى 2.5 مرة.

وكانت كندا أعلنت الإثنين أن حدودها مع الولايات المتحدة ستظل مغلقة أمام السفر غير الضروري. لغاية 21 تشرين الثاني/نوفمبر على أقل تقدير، وذلك للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية