أيرلندا تفرض واحدة من أطول عمليات الإغلاق في أوروبا بسبب كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2020 - 06:10

أيرلندا تفرض واحدة من أطول عمليات الإغلاق في أوروبا بسبب كورونا

منذ 1 ساعة 20 October، 2020
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أخبار دولية - ايرلندا

أعلنت أيرلندا عن بعض أصعب قيود فيروس كورونا في أوروبا، حيث أغلقت متاجر التجزئة، وقيدت خدمات المطاعم بـ”take away” وطلبت من الناس عدم التنقل لأكثر من خمسة كيلومترات من منازلهم.

وفرضت أيرلندا واحدة من أطول عمليات الإغلاق في أوروبا والتي ستستمر لـ6 أسابيع، خلال أول زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس وتشديد القيود على مدى الأسابيع الأخيرة.

وأوضح رئيس الوزراء ميشيل مارتن أنه “في محاولة لكبح الفيروس، قدمنا ​​بالفعل ما قد يكون النظام الأكثر صرامة في أوروبا”، مبينا أنه على عكس الإغلاق الأول، ستبقى المدارس هذه المرة مفتوحة وسيُسمح باستمرار الخدمات الأساسية مثل البناء، مع نقل البلاد إلى أعلى مستوى من القيود، المستوى 5، لمدة ستة أسابيع.

المصدر: وكالة رويترز

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