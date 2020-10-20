مصر: 10 وفيات و123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء يوم الاثنين أنها سجلت 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات، مقابل 127 إصابة و11 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة، بلغ 105547، فيما بلغ عدد الوفيات 6130 حالة وفاة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 98314، بعد تسجيل شفاء 67 مصابا في اليوم الأخير.

وأكد المتحدث أن وزارة الصحة تواصل رفع استعداداتها في جميع المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

المصدر: وكالات