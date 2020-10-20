وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لإبرام معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج العربية

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، استعداد بلاده لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج.

وقال حاتمي، في حوار تلفزيون نقلته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، الاثنين، إن إيران “مستعدة لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج بشأن الاستقرار في المنطقة”.

وأشار حاتمي إلى أن “انتهاء حظر التسلح الدولي المفروض على إيران فرصة لاستيراد احتياجات بلاده من الأسلحة ونصدر أسلحتنا للآخرين”.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني مع ذلك: “لدينا توافقات مهمة مع روسيا والصين بهدف تطوير أنظمتنا الخاصة بسلاح الجو لمرحلة ما بعد انتهاء حظر التسلح”.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن إيران “حريصة على عدم إطلاق سباق تسلح يحول المنطقة إلى برميل بارود”.

المصدر: وكالة ارنا