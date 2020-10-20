الصين: سمعة الولايات المتحدة في مجال حماية البيئة “ملطخة في كل مكان”

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان إن سمعة الولايات المتحدة “ملطخة في كل مكان” فيما يتعلق بالبيئة والمناخ والتنوع البيولوجي والحياة البرية وإدارة النفايات الصلبة.

وأدلى تشاو بهذه التصريحات ردا على استفسار حول وثيقتين نشرتهما الوزارة على موقعها على الإنترنت، وأشارتا إلى “الضرر الذي تلحقه الولايات المتحدة بالحوكمة البيئية العالمية”.

ولفت إلى أن الوثيقتين تهدفان إلى “فضح السجل الرهيب للولايات المتحدة في مجال حماية البيئة بمساعدة الحقائق، وفضح خدعة اللص التي ارتكبها بعض الأفراد الأمريكيين وهم ينادون أوقفوا اللص”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة لم تنتهك فقط بشكل صارخ سياساتها المحلية الخاصة بحماية البيئة، ولكنها قوضت بشدة المساواة والكفاءة ونتائج الإدارة البيئية على الصعيد العالمي”.

وأشار إلى أن بعض السياسيين والمسؤولين الأمريكيين “يبذلون قصارى جهدهم لتشويه سمعة الصين، ويسعون مؤخرا بكل الوسائل لتشويه سمعة البلاد والتشهير بها بشأن حماية البيئة”.

المصدر: وكالات