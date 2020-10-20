حاكم نيويورك: إدارة الغذاء والدواء التابعة لإدارة ترامب تفتقر للمصداقية بموضوع لقاح كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2020 - 02:14

حاكم نيويورك: إدارة الغذاء والدواء التابعة لإدارة ترامب تفتقر للمصداقية بموضوع لقاح كورونا

منذ 1 ساعة 20 October، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

اتهم حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض في بلاده، بأنها “تفتقر للمصداقية”، داعيا لتشكيل فريق مستقل لضمان فعالية لقاح كورونا.

وأعلن كومو أنه سيشكل فريق عمل استشاري سريري مستقل لمراجعة فعالية اللقاحات المرشحة، مشيرا الى أن “إدارة الغذاء والدواء ومركز السيطرة على الأمراض “ليس لديهما أي مصداقية” في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي وعد مرارا بأن لقاحا سيكون متاحا بحلول يوم الانتخابات، قبل وقت طويل من اعتقاد خبراء الصحة العامة بأن ذلك ممكن”.

وقال كومو: “لست واثقا من ذلك، لكن رأيي لا يهم. لا أعتقد أن الشعب الأمريكي واثق من ذلك. أعتقد أنه سيكون هناك جمهور أمريكي متشكك للغاية بشأن أخذ اللقاح، ويجب أن يفعلوا ذلك”.

المصدر: وكالات

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