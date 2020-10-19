فرنسا: عدد المصابين بكورونا داخل العناية المركزة يصل إلى أعلى مستوى منذ 5 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 19 2020 - 23:00

فرنسا: عدد المصابين بكورونا داخل العناية المركزة يصل إلى أعلى مستوى منذ 5 أشهر

منذ 21 mins 19 October، 2020
5f8dd25142360446c10778dd
أخبار دولية - فرنسا

أظهرت معطيات السلطات الصحية الفرنسية أن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل غرف العناية المركزة وصل إلى أعلى مستوى منذ 17 مايو الماضي.

وتشير البيانات، التي أعلنتها السلطات اليوم الاثنين، إلى أن عدد المرضى داخل غرف العناية المركزة تجاوز حاجز الـ 2000 شخص.

وبلغ عدد المصابين بكورونا، الذين تم نقلهم إلى المستشفيات أكثر من 11 ألف شخص، وذلك لأول مرة منذ 12 يونيو الماضي.

يذكر أن فرنسا سجلت قفزة كبيرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ بداية سبتمبر الماضي، ما دفع بالسلطات الفرنسية إلى إعلان حظر التجوال في 9 مدن، بينها العاصمة باريس، لمدة 4 أسابيع.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة