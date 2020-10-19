ترامب: سنرفع السودان من قائمة الإرهاب بعد أن تدفع حكومته تعويضات لـ”ضحايا الإرهاب” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2020 - 23:00

ترامب: سنرفع السودان من قائمة الإرهاب بعد أن تدفع حكومته تعويضات لـ”ضحايا الإرهاب”

منذ 27 mins 19 October، 2020
ترامب
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الامريكية بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لـ”ضحايا الإرهاب الأمريكيين”.

وكتب ترامب في تغريدة: “الحكومة الجديدة في السودان، التي تحقق تقدما كبيرا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. ما أن يتم الدفع، سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بعد طول انتظار، العدالة تحققت للشعب الأمريكي والسودان خطا خطوة كبيرة”.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن مصادر أمريكية مطلعة أن الولايات المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع السودان حول رفع اسمه من قائمة الإرهاب مقابل اتخاذه خطوات لإقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلي.

المصدر: وكالات

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