الهيئة الصحية واصلت تنظيم فحوصات الفيروس وحملات التوعية والتعقيم في صيدا وبلدات الجوار

نفذ متطوعو ومتطوعات الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله حملة فحوصات كورونا تضمنت (63 فحص PCR) و(25 فحص Rapid test)، في “مجمع الإمام الحسين” في بلدة عنقون لمخالطين من البلدة وبنعفول وزيتا، حيث لاقت الحملة ترحيباً واسعاً من الأهالي والبلدية، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الصحة والهيئة الصحية الإسلامية.

ونفذت الحملة بمشاركة 4 ممرضات و4 مسعفين واشراف علي حمدان ومواكبة طبيب خلية أزمة كورونا في البلدة الدكتور حسين شكر وعدد من كوادر “حزب الله”.

وفي سياق متصل واصل متطوعو الدفاع المدني في الهيئة حملات التوعيه والتعقيم وجولات سلامة الغذاء في أحياء مدينة صيدا وبلدات: عنقون، اركي، رومين، الغازية وحارة صيدا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام