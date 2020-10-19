وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 6 وفيات و995 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 19 2020 - 21:22
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
19 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 995 اصابات و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقع قانون الدولار الطالبي يوم الجمعة الماضي وأحاله للنشر
الرئيس عون وقع مرسوم ترفيع موظفين من الفئة الرابعة في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية الى الفئة الثالثة
رئيس الجمهورية تلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي: لبنان مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر
رئيس مجلس النواب نبيه بري: الأجواء المحيطة بالملف الحكومي لا تزال رمادية وضبابية نتيجة جمود الاتصالات والمشاورات
وزير الصحة دهم مستودعين في المطيلب والكرنتينا: نسعى الى عدالة في توزيع الدواء وسنستمر برفع الصوت ضد رفع الدعم عنه
بلدية بيروت: ضبط مواد بترولية سريعة الاشتعال مخزنة في الطريق الجديدة بدون مراعاة معايير السلامة ونقلها لمكان آمن
لجنة طوارىء السجون تتأهب لمعالجة الوضع: لإجراء التحقيقات والاستجوابات مع الموقوفين عبر الانترنت للإسراع في محاكماتهم
الهيئات الاقتصادية تعقد اجتماعاً طارئاً: لتشكيل حكومة منتجة وقادرة على تنفيذ الورقة الفرنسية
إعلام العدو: تسليم جائزة "صهيون" إلى كلّ من محمد بن زايد وحمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رئيس الموساد الصهيوني يوسي كوهين: اتفاقيات التطبيع تمثل استراتيجية تخدم "اسرائيل" في مواجهة إيران وحلفائها
السيد عبد الملك الحوثي: أمريكا وفرنسا ودول الغرب دعموا التكفيريين في دول المنطقة لتشويه صورة الإسلام ولضرب المسلمين
الخارجية الإيرانية: سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية فوق العادة ومطلق الصلاحية وصل الى صنعاء
البنك الدولي يتوقع أن يصبح ما بين 88 و115 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا
نواب أوروبيون يوقعون عريضة تحض الاتحاد الأوروبي على خفض تمثيله في قمة مجموعة العشرين في الرياض المقررة الشهر المقبل
طلب النواب بخفض التمثيل أتى من أجل تجنّب إضفاء شرعية على السلطات السعودية التي ترتكب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان
اعلام العدو: هبوط أول رحلة ركاب اماراتية في مطار تل أبيب بعد أكثر من شهر على توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصف منتقديه من أعضاء حزبه الجمهوري بالأغبياء بعد تزايد انتقاداتهم له
أ ف ب نقلاً عن خبراء أميركيين: ترامب فشل بتحقيق وعده بخفض العجز التجاري وحروبه التجارية خلفت أضراراً طويلة الأمد
أ ف ب: الاصابات بفيروس كورونا في القارة الأوروبية شهدت ارتفاعاً بنسبة 44% مقارنة بالأسبوع السابق
تجدد المعارك في ناغورني كاراباخ على الرغم من الهدنة الإنسانية التي كان يفترض أن تبدأ منتصف ليل الأحد-الاثنين
الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع أنقرة بشأن مشاركة مقاتلين من سوريا وليبيا في معارك كاراباخ
التلفزيون السوري: قوات قسد تحاصر منازل الأهالي في مساكن الشرطة في حي غويران بمدينة الحسكة وتنذرهم بإخلائها وتعتدي عليهم
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 6 وفيات و995 إصابة جديدة بكورونا
منذ 2 ساعة
19 October، 2020
عاجل
التعليقات
ذات صلة
مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الاثنين 19-10-2020
استمرار إقفال قصر عدل بعبدا ليوم غد الثلاثاء
تقرير مستشفى رفيق الحريري: 88 إصابة و31 حالة حرجة ولا وفيات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}