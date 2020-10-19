قرار لمحافظ بيروت بعد انتشار ظاهرة تخزين المحروقات السائلة بطريقة عشوائية

أصدر محافظ بيروت مروان عبود الاثنين بلاغا قال فيه بعد انتشار ظاهرة تخزين المحروقات السائلة بطريقة عشوائية لدى الشركات الخاصة والأفراد لأهداف مختلفة في الطوابق السفلية والأرضية ضمن المباني، وبالنظر إلى تداعيات هذا التخزين الخطر وما ينتج منه من حوادث مؤسفة لعدم استيفائه الشروط العلمية المطلوبة، الأمر الذي يستوجب اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير الحازمة التي تحول دون انتشار هذه الظاهرة”.

وتابع عبود “بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، وإبتداء من تاريخ 2/11/2020، على جميع المواطنين القاطنين والشركات أو العاملين ضمن نطاق مدينة بيروت التقيد بما يلي:

أولا – مادة البنزين:

يمنع منعا باتا تخزين أي كمية من مادة البنزين في المحلات أو المستودعات ضمن المباني لأي سبب كان تحت طائلة مصادرة المادة المضبوطة فورا من قبل الأجهزة الفنية المختصة في بلدية بيروت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

ثانيا – مادة المازوت:

1 – يمنع منعا باتا تخزين كمية من مادة المازوت تزيد عن 500 ليتر عندما يكون الخزان المعدني غير مركز ضمن غرفة خاصة، وذلك لزوم تشغيل مولد الكهرباء فقط، وفي حال تخزين ما يقل عن الكمية المشار إليها ، التقيد بشروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق الآتية:

– الخزان مطلي أو ملفوف بمادة عازلة مقاومة للحريق.

– مطفأة آلية من نوع البودرة سعة 6 كغ.

– مطفأة يدوية من نوع الرغوة سعة 8 ليتر.

– جرن يستوعب نصف الكمية المخزنة في حال حصول أي تسرب.

– جهاز إنذار وكشف حريق

– عقد تأمين وصيانة المولد وتوابعه نافذين.

– إبعاد خزان المازوت عن المولد مسافة كافية ( أقله متر ونصف متر).

2 – يمنع منعا باتا تخزين كمية من مادة المازوت ضمن المباني في الطوابق السفلية حصرا تزيد عن 2000 ليتر للخزان المعدني الواحد أو أن يتعدى مجموع سعة الخزانات المعنية 10،000 ليتر في الغرفة الواحدة، وذلك لزوم تشغيل المولدات الكهربائية أو الشوديرات. وفي حال عدم تجاوز الكميات المشار إليها، التقيد بلائحة شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق لغرف المولدات والمازوت والشوديرات عدد 921/2017

تاريخ 17/1/2017 المرفقة ربطا، وذلك تحت طائلة مصادرة الكمية الإضافية من مادة المازوت التي تزيد عن المسموح بها المشار إليها أعلاه من قبل الأجهزة الفنية المختصة في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

في ما يلي شروط السلامة العامة المطلوبة لغرف المولدات والمازوت والشوديرات:

1 – تفصل غرف المولدات والمازوت والشوديرات فصلا تاما.

2 – أجهزة إنذار أوتوماتيكية صوتية وضوئية لكشف الحريق والدخان والحرارة fire detection heat-smoke.

3 – قاطع حريق Fire Damper على مداخل ومخارج تهوئة الغرف، قساطل التهوئة لا تقل مساحتها عن 0،25 م2 مؤمنة من وإلى الطابق الأرضي وشرط عدم إلحاق الضرر بالغير.

4 – نظام إطفاء آلي ويدوي وطفاية يدوية على مدخل الغرف نوع Foam للمازوت وCO2 للمولد.

5 – الغرف مجهزة بنظام إنارة طوارئ احتياطية UPS.

6 – تأمين تهوئة ميكانيكية كافية – جهاز لشفط الدخان من الغرفة.

7 – سماكة جدران الغرف 20 سنتم معزولة مقاومة للحريق.

8 – الأبواب مقاومة للحريق لفترة لا تقل عن ساعتين تفتح إلى الخارج ذاتية الإغلاق.

9 – المولد مركز على قواعد فنية منفصلة عن جسم البناء لمنع الارتجاج.

10- ترك ممرات كافية لصيانة مولد الكهرباء وخزانات المازوت والشودييرات.

11- سماكة صفائح خزانات المازوت لا تقل عن 3 ملم.

12- سعة الخزان لا تزيد عن 2,000 ل?تر مازوت ومجموع سعة الخزانات لا تتعدى 10,000 ليتر في الغرفة الواحدة.

13 – برميل لاستيداع الزيت المستعمل خاص بالمولد والمازوت المتسرب ولعدم رميها في المجرور العام.

14 – الخزانات مجهزة بمؤشر لتحديد كمية المازوت المخزنة وسكر ربع دورة.

15 – تمديدات المازوت مجهزة بسكر ربع دورة.

16 – الخزانات والمولد موصولة بالأرضية بواسطة مأخذ تأريض.

17 – التجهيزات الكهربائية، خصوصا في الغرفة فقط وضمن أنابيب واقية ضد الحريق والإنارة غير متدلية.

18 – عتبة بعلو تمنع تسرب كمية المحروقات من مجموع المازوت في الخزانات.

19 – جهاز لوقف دفق المحروقات مثبت في علبة مقفلة خارج غرفة التخزين للمحروقات( Solenoid valve ).

20 – داخون المولد يرتفع إلى أعلى من البناء بمترين دون أن يسبب إزعاجاً لأهل الجوار مجهز بفلتر فعال.

21 – صندوق رمل مع رفش.

22 – الإشارات واضحة تشير إلى وجهة إستعمال الغرفة على الأبواب وعبارة ممنوع التدخين.

23 – وسيلة إتصال هاتفي تسمح بالإتصال بغرفة الناطور.

24 – صورة طبق الأصل عن عقد التأمين لحماية محتويات المبنى والسلام من أخطار المولد وتوابعه يجدد سنويا.

25- صورة طبق الأصل عن عقد صيانة دورية للمولد والفلتر والداخون يجدد سنويا.

26- كمامة التنفس وحرام ضد الحريق على مدخل الغرف ( Breathing Mouth Cover ) + (Fire Blanket).

27- عدم تشغيل المولد في حال توفر التيار الكهربائي العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام