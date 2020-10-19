مرتضى: الهدف من دعم الأعلاف الوقوف إلى جانب المزارع ما ينعكس تخفيضا للأسعار

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عباس مرتضى أن “الهدف الأول والأساس من دعم الأعلاف هو الوقوف إلى جانب المزارع في هذه الأزمة الخانقة ما ينعكس تخفيضا للأسعار في الأسواق”.

وأعلن مرتضى خلال اجتماعه مع مستوردي الأعلاف الاثنين عن “إطلاق عملية حوكمة توزيع الأعلاف المدعومة وفق البطاقات المعتمدة من الوزارة عبر النموذج المحدث”.

واعتبر مرتضى أن “عملية الحوكمة تقربنا اليوم من إطلاق المنصة الإكترونية الموحدة التي ستساعد في تنظيم القطاعات المستهدفة بالدعم الحكومي وتنظيم عملية توزيع الأصناف المدعومة من المستورد إلى التاجر إلى المزارع ومن ثم المستهلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام