مرتضى: الهدف من دعم الأعلاف الوقوف إلى جانب المزارع ما ينعكس تخفيضا للأسعار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2020 - 19:40

مرتضى: الهدف من دعم الأعلاف الوقوف إلى جانب المزارع ما ينعكس تخفيضا للأسعار

منذ 1 ساعة 19 October، 2020
الوزير مرتضى
لبنان

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عباس مرتضى أن “الهدف الأول والأساس من دعم الأعلاف هو الوقوف إلى جانب المزارع في هذه الأزمة الخانقة ما ينعكس تخفيضا للأسعار في الأسواق”.

وأعلن مرتضى خلال اجتماعه مع مستوردي الأعلاف الاثنين عن “إطلاق عملية حوكمة توزيع الأعلاف المدعومة وفق البطاقات المعتمدة من الوزارة عبر النموذج المحدث”.

واعتبر مرتضى أن “عملية الحوكمة تقربنا اليوم من إطلاق المنصة الإكترونية الموحدة التي ستساعد في تنظيم القطاعات المستهدفة بالدعم الحكومي وتنظيم عملية توزيع الأصناف المدعومة من المستورد إلى التاجر إلى المزارع ومن ثم المستهلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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