الرئيس عون تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي: لبنان مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته برا وبحرا

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عرض في خلاله للعلاقات اللبنانية – الأميركية والتطورات الأخيرة، ومنها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وخلال الاتصال، شكر الرئيس عون الوزير بومبيو على “الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة كوسيط مسهل للتفاوض”، مؤكدا ان لبنان “مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر”.

وابلغ الوزير الأميركي الرئيس عون، ارسال بلاده “مساعدات لاعادة اعمار الاحياء التي تضررت في بيروت نتيجة الانفجار الذي وقع في المرفأ في 4 آب الماضي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام