دوي انفجار شمال غرب #غزة ناجم عن تنفيذ طائرات الاحتلال الإسرائيلية غارات وهمية في عرض البحر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2020 - 17:56

دوي انفجار شمال غرب #غزة ناجم عن تنفيذ طائرات الاحتلال الإسرائيلية غارات وهمية في عرض البحر

منذ 14 mins 19 October، 2020
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