السيد الحوثي: هناك سعي أن يجعلونا مشروعا للأمريكيين والصهاينة والغرب، وأن نكون أمة مستعبدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2020 - 17:54

السيد الحوثي: هناك سعي أن يجعلونا مشروعا للأمريكيين والصهاينة والغرب، وأن نكون أمة مستعبدة

منذ 32 mins 19 October، 2020
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