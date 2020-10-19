السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي : يتباهى ترامب بأنه مستعد لإعطاء كيان العدو أي أرض عربية ويصادرها كما فعل في الجولان السوري، فأي حضارة هذه؟ – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 19 2020 - 17:54
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
19 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1002 اصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقع على مشروع قانون الدولار الطالبي يوم الجمعة الماضي وأحاله للنشر
رئيس مجلس النواب نبيه بري: الأجواء المحيطة بالملف الحكومي لا تزال رمادية وضبابية نتيجة جمود الاتصالات والمشاورات
الرئيس بري خلال استقباله وفداً من لجنة عوائل شهداء انفجار المرفأ: جرح المرفأ جرح وطني جامع وعابر لكل الطوائف
الرئيس بري: يجب الاسراع في تأمين الاحتضان الفوري للذين خسروا منازلهم جراء انفجار المرفأ قبل حلول فصل الشتاء
الهيئة العليا للإغاثة: تحويل مئة مليار ليرة إلى خزينة الجيش لتعويض متضرري انفجار مرفأ بيروت
بلدية بيروت: ضبط مواد بترولية سريعة الاشتعال مخزنة في الطريق الجديدة بدون مراعاة معايير السلامة ونقلها لمكان آمن
لجنة طوارىء السجون تتأهب لمعالجة الوضع: لإجراء التحقيقات والاستجوابات مع الموقوفين عبر الانترنت للإسراع في محاكماتهم
وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي: انتهاء حظر التسلح فرصة كي نستورد احتياجاتنا من الأسلحة ونصدر أسلحتنا للآخرين
حاتمي: أي تهديد إسرائيلي ينطلق من المنطقة الخليجية سيواجه برد حازم ومباشر ولا حوار مع اميركا بشأن منظومتنا الصاروخية
صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: مسؤول في البيت الأبيض قام مؤخراً بزيارة سرية إلى دمشق واجتمع مع الحكومة السورية
إعلام العدو: تسليم جائزة "صهيون" إلى كلّ من محمد بن زايد وحمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
اعلام العدو: هبوط أول رحلة ركاب اماراتية في مطار تل أبيب بعد أكثر من شهر على توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين
رئيس الموساد الصهيوني يوسي كوهين: اتفاقيات التطبيع تمثل استراتيجية تخدم "اسرائيل" في مواجهة إيران وحلفائها
السيد عبد الملك الحوثي: أمريكا وفرنسا ودول الغرب دعموا التكفيرين في دول المنطقة لتشويه صورة الإسلام ولضرب المسلمين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصف منتقديه من أعضاء حزبه الجمهوري بالأغبياء بعد تزايد انتقاداتهم له
أمريكا تسجل عجزاً قياسياً في موازنة العام 2020 بنسبة 218 بالمئة ليبلغ 3,1 تريليون دولار بسبب جائحة كوفيد-19
أ ف ب نقلاً عن خبراء أميركيين: ترامب فشل بتحقيق وعده بخفض العجز التجاري وحروبه التجارية خلفت أضراراً طويلة الأمد
أ ف ب: الاصابات بفيروس كورونا في القارة الأوروبية شهدت ارتفاعاً بنسبة 44% مقارنة بالأسبوع السابق
تجدد المعارك في ناغورني كاراباخ على الرغم من الهدنة الإنسانية التي كان يفترض أن تبدأ منتصف ليل الأحد-الاثنين
الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع أنقرة بشأن مشاركة مقاتلين من سوريا وليبيا في معارك كاراباخ
التلفزيون السوري: قوات قسد تحاصر منازل الأهالي في مساكن الشرطة في حي غويران بمدينة الحسكة وتنذرهم بإخلائها وتعتدي عليهم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي : يتباهى ترامب بأنه مستعد لإعطاء كيان العدو أي أرض عربية ويصادرها كما فعل في الجولان السوري، فأي حضارة هذه؟
منذ 33 mins
19 October، 2020
السيد الحوثي
التعليقات
ذات صلة
السيد الحوثي: هناك سعي أن يجعلونا مشروعا للأمريكيين والصهاينة والغرب، وأن نكون أمة مستعبدة
السيد الحوثي: هناك هجمة صريحة في العالم تستهدفنا كأمة إسلامية لفصلنا عن ارتباطاتنا الإيمانية
السيد الحوثي: أكبر أهداف “ثورة 21 سبتمبر” هو الحرية والاستقلال وموقفنا ثابت من قضية فلسطين
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}