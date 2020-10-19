السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي : يتباهى ترامب بأنه مستعد لإعطاء كيان العدو أي أرض عربية ويصادرها كما فعل في الجولان السوري، فأي حضارة هذه؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2020 - 17:54

السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي : يتباهى ترامب بأنه مستعد لإعطاء كيان العدو أي أرض عربية ويصادرها كما فعل في الجولان السوري، فأي حضارة هذه؟

منذ 33 mins 19 October، 2020
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