لجنة التنمية بالمنطقة الاولى في حزب الله تابعت شؤونا صحية وانمائية وتربوية

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية في المنطقة الاولى في حزب الله في بيان لها الاثنين أنها بدعوة من مسؤول المنطقة عبد الله ناصر وحضوره، عقدت اجتماعها الدوري، في حضور نواب كتلة الوفاء للمقاومة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون: حسين جشي، حسن عز الدين، حسن فضل الله وعلي فياض، مدير العمل البلدي علي الزين، مسؤول التعبئة التربوية حيدر مواسي، مسؤول مراكز الحجر الصحي – كوفيد19 الدكتور محمد سليمان وعضو لجنة التنمية حسن عطوي.

وتم التداول خلال اللقاء في مختلف الشؤون الصحية والتنموية والاجتماعية والتربوية، وذلك تزامنا مع انطلاقة العام الدراسي 2020-2021 وفي ظل الظروف الاقصادية والاجتماعية الخانقة في وقت يتفشى فيه وباء كورونا بشكل كبير في لبنان عموما والمنطقة الاولى خصوصا.

وأشار البيان الى أن “المجتمعين ناقشوا ملف الجهاد الزراعي واستجابة للشعار الذي أطلقه سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله”، وتابع “قد عرض تقرير للانجازات المحققة على هذا الصعيد، كما عرضوا للمشاريع قيد التنفيذ من القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى الحاكورة الشتوية وتأمين البذار، فالاراضي المتروكة والتوسع في استصلاحها، ثم الجرارات الزراعية التي جرى توزيعها على الاتحادات البلدية وتفعيل الاستفادة منها”، واضاف “طالب المجتمعون بإنصاف مزارعي التبغ في التسعير بما يراعي ارتفاع كلفة انتاج المحصول ووعدوا بمتابعة الموضوع”.

ولفت البيان الى أن المجتمعين بحثوا في موضوع “انتشار كورونا في المنطقة وأبرز الانجازات والملاحظات، واضاف “أثنى المجتمعون على دور وزارة الصحة بتفعيل وضعية بعض المستشفيات في المنطقة لا سيما مستشفى قانا”.

وذكر البيان أن المجتمعين “تطرقوا الى الملف التربوي، فضلا عن المواكبة الصحية للتلامذة، وفي الملفات الانمائية المختلفة، فقد استعرضوا واقع المياه المنزلية والأزمة في تأمينها”، وأوضح أنه “في الختام أقر المجتمعون نوابا وأعضاء، آلية تفصيلية لمتابعة الملفات أعلاه مع الوزارات والمؤسسات الرسمية المختصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام