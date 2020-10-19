لافروف: روسيا تأمل التوصل إلى اتفاق سريع حول آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإثنين، أن العسكريين الروس والأرمن والأذربيجانيين يعملون على إنشاء آلية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ ، وأن موسكو تتوقع أن يتم الاتفاق عليه في المستقبل القريب.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الأمينة العامة لمجلس أوروبا في موسكو، ماريا بيتشينوفيتش بوريتش ” لكي يعمل وقف إطلاق النار، اقتنعنا بذلك بعد وثيقتين تم اعتمادهما ولم يسمحا بتغيير جذري للوضع على الأرض – بأنه من الضروري وضع وإنشاء آليات لمراقبة الامتثال لنظام وقف إطلاق النار. ونحن نعمل بنشاط على ذلك ، بما في ذلك، وزارة دفاعنا، في المقام الأول، مع الزملاء من أذربيجان وأرمينيا. آمل بأن يتم الاتفاق على هذه الآلية في المستقبل القريب جدا.”

هذا وتبادلت أذربيجان مع أرمينيا الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار الجديد الأحد، عقب ساعات من توصلهما إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ .

المصدر: سبوتنيك