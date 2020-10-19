وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أمريكا بشأن منظوماتنا الصاروخية

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، في حوار متلفز مع قناة الجزيرة، أن “لا حوار مع أمريكا بشأن منظوماتنا الصاروخية ولا يحق لأحد مطالبتنا بذلك”. واشار أمير حاتمي إلى انتهاء حظر التسلح کفرصة لاستیراد بعض من الأسلحة ونصدر أسلحتنا للدول الأخری، مضيفاً “لدينا مذکرات تفاهم عسكرية مع روسيا والصين لمرحلة ما بعد انتهاء حظر التسلح ولدينا توافقات مهمة مع روسيا بهدف تطوير أنظمتنا الخاصة بسلاح الجو”.

وأكد حاتمي “الحرص على عدم إطلاق سباق التسلح حول المنطقة إلى برميل بارود” مضيفاً “مستعدون لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج الفارسي بشأن الاستقرار في المنطقة”. وفي شأن الصراع بین اذربیجان و ارمینیا حول منطقة قرة باغ، قال حاتمي “وجهنا تحذيرات رسمية واضحة لکلتا الدولتین”. وأکد “لم نفتح حدودنا وأراضينا لنقل السلاح الروسي لأرمينيا وهذه مجرد اتهامات، ونتوقع من تركيا كدولة إقليمية مهمة وصديقة أن تساعد لحل أزمة قرة باغ دبلوماسيا”.

وفي حدیث له حول التطبيع الإماراتي والبحريني مع الکیان المحتل، قال إن “هذا التطبیع يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة”، مؤكداً أن “أي تهديد من الکیان المحتل ينطلق من دول الخلیج الفارسي، سيواجه برد واضح ومباشر”.

المصدر: مهر