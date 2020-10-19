السودان يدرس خيارات للتعامل مع الجنائية الدولية بشأن المتهمين في قضايا دارفور من بينها تسليم المطلوبين أو تكوين محكمة هجين أو محكمة خاصة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2020 - 16:08

السودان يدرس خيارات للتعامل مع الجنائية الدولية بشأن المتهمين في قضايا دارفور من بينها تسليم المطلوبين أو تكوين محكمة هجين أو محكمة خاصة (سبوتنيك)

منذ 27 mins 19 October، 2020
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