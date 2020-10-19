الاحتلال الصهيوني يجدد أوامر هدم 13 منزلا مأهولاً في بلدة سلوان

جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، من أوامرها بهدم منازل في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، في إطار الاستيلاء على المدينة وتفريغ سكانها.

وداهمت طواقم بلدية الاحتلال عدة مناطق في سلوان وقامت بتصوير عدد من المنازل، ووضعت اخطارات تجديد أوامر الهدم القديمة لأصحابها وانذارات بقرب انتهائها.

وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، فخري أبو ذياب: إن “بلدية الاحتلال سلمت، إخطارات بهدم 13 منزلا مأهولا بالسكان في البلدة”.

وأضاف أبو ذياب أن”بلدية الاحتلال أخطرت بهدم 10 منازل في حي البستان من سلوان، و3 أخرى في منطقة “كرم الشيخ” فيها، بحجة البناء دون ترخيص، علما أن المنازل مستوفية لشروط البناء، كما توجد بيوت غير مرخصة للمستوطنين لا تبعد عنها سوى بضعة أمتار”.

والمنازل مأهولة وتؤمن معيشة 76 فردا، أغلبهم من الأطفال والنساء، كما أن غالبية المنازل مبنية منذ أكثر من عشر سنوات.

وكان أهالي بلدة سلوان أعلنوا قبل أشهر منع الهدم الذاتي لمنازلهم ورفضه.

المصدر: فلسطين اليوم