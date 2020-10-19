“التيار الوطني الحر” نبه من استخدام اسمه في جمع الاموال

قالت اللجنة المركزية للاعلام في “التيارالوطني الحر” في لبنان في بيان لها الاثنين “يذكر التيار أن آلياته لناحية جمع التبرعات واضحة ومعروفة وتمر إلزاما عبر اللجنة المركزية للمال، ورقم الحساب المالي الرسمي المعتمد”، وتابعت “ينبه التيار من استخدام اسمه في جمع الاموال بحجة دعم مشاريع أو مساعدة عائلات محتاجة وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية”.

ولفت البيان الى ان “التيار لم ولا يوكل أحدا لجمع الاموال باسمه، وهو يطلق بشكل مستمر وبشفافية تامة حملات لجمع التبرعات واضحة الاهداف والآليات، وهو يفتح أبوابه للتبرع من خلال الاتصال على الأرقام: 70002080- 70080012 أو عبر البريد الالكتروني: finance.central@fpmlb.org حصرا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام