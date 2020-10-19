مليشيات “قسد” تحاصر منازل المواطنين في مدينة الحسكة السورية

أقدمت مليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي على محاصرة منازل المواطنين والاعتداء على النساء بالضرب في مدينة الحسكة شرق سوريا.

وأفادت وكالة “سانا” بأن ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي حاصرت منازل الأهالي في مساكن الشرطة في حي غويران وتطلب منهم إخلائها وقامت بالاعتداء على النساء بالضرب.

وقامت ميليشيا “قسد” خلال الأشهر الماضية بتجريف وهدم مئات المنازل في منطقة الجزيرة وتهجير أهلها في محاولة منها للضغط على أبنائهم للانخراط في المشروع العدواني والأجندة الأمريكية التي تنفذها قوات الاحتلال الأمريكي لسرقة مقدرات وثروات المنطقة.

المصدر: سانا