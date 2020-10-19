تونس تفرض حظر التجول بداية من غد الثلاثاء وسط تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2020 - 14:10

تونس تفرض حظر التجول بداية من غد الثلاثاء وسط تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد (سبوتنيك)

منذ 21 mins 19 October، 2020
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