إصابات كورونا على مستوى العالم تتجاوز 40 مليون حالة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، اليوم الاثنين، بأن عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس ” كورونا” في العالم قد تجاوز 40 مليون إصابة.

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكينز، تم تسجيل في جميع أنحاء العالم 40050902 حالة إصابة وتوفي بسبب “كوفيد-19” 1113352 مصابا، وتعافى أكثر من 27 مليون شخص خلال فترة الجائحة.

الجدير بالذكر أن متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة عالميا بلغ خلال الأسبوع الماضي نحو 347 ألف حالة وذلك مقارنة مع 292 ألفا في الأسبوع الأول من تشرين الأول / أكتوبر. وسجل الفيروس قبل أيام رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية على مستوى العالم بلغ أكثر من 400 ألف إصابة.

ولا تزال الولايات المتحد والهند والبرازيل أشد الدول المتضررة بالوباء في العالم. وتستحوذ أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية على زهاء 47.27 بالمئة من عدد الإصابات عالميا.

المصدر: سبوتنيك