روسيا تناقش مع تركيا موضوع مشاركة مرتزقة من سوريا وليبيا في معارك قره باغ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تناقش في اتصالات مع الشركاء الأتراك مسألة مشاركة مرتزقة من سوريا وليبيا في معارك قره باغ ، مؤكداً أن على “عدم قبول موسكو في تورطهم في الصراع”. ويأتي ذلك في وقت صرّح فيه مصدر لوكالة “سبوتنيك ” الاثنين، عن “إرسال أكثر من 1000 مسلح من سوريا إلى قره باغ، يوم الجمعة الماضي”، مشيرا إلى أن دفعة جديدة سترسل قريبا.

وكانت روسيا أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار الأعمال القتالية واسعة النطاق في قره باغ، ودعت لإنهاء التصعيد وبدء الحوار، محذرة في الوقت ذاته من خطورة نقل مسلحين من دول في الشرق الأوسط إلى منطقة النزاع في قره باغ.

المصدر: سبوتنيك