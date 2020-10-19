مراسل سانا في #الحسكة: ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي تحاصر منازل الأهالي في مساكن الشرطة في حي غويران وتطلب منهم إخلائها – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 19 2020 - 14:10
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
19 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1002 اصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
رئيس مجلس النواب نبيه بري: الأجواء المحيطة بالملف الحكومي لا تزال رمادية وضبابية نتيجة جمود الاتصالات والمشاورات
ذوو الطلاب اللبنانيين في الخارج يناشدون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التوقيع على قانون الدولار الطالبي
الهيئة العليا للإغاثة: تحويل مئة مليار ليرة إلى خزينة الجيش لتعويض متضرري انفجار مرفأ بيروت
وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي: انتهاء حظر التسلح فرصة كي نستورد احتياجاتنا من الأسلحة ونصدر أسلحتنا للآخرين
حاتمي: أي تهديد إسرائيلي ينطلق من المنطقة الخليجية سيواجه برد حازم ومباشر ولا حوار مع اميركا بشأن منظومتنا الصاروخية
صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: مسؤول في البيت الأبيض قام مؤخراً بزيارة سرية إلى دمشق واجتمع مع الحكومة السورية
القدس المحتلة: مقدسيون يطردون وفداً إماراتياً مطبّعاً اقتحم المسجد الاقصى بحماية شرطة الإحتلال الصهيوني
اعلام العدو: هبوط أول رحلة ركاب اماراتية في مطار تل أبيب بعد أكثر من شهر على توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين
رئيس الموساد الصهيوني يوسي كوهين: اتفاقيات التطبيع تمثل استراتيجية تخدم "اسرائيل" في مواجهة إيران وحلفائها
تظاهرات حاشدة للشعب البحريني تعلن البراءة من الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وتردد شعار "نظام زائل يوقع مع كيان زائل"
أ ف ب: أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في وضع حرج بعد إصابته بفيروس كورونا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصف منتقديه من أعضاء حزبه الجمهوري بالأغبياء بعد تزايد انتقاداتهم له
أمريكا تسجل عجزاً قياسياً في موازنة العام 2020 بنسبة 218 بالمئة ليبلغ 3,1 تريليون دولار بسبب جائحة كوفيد-19
أ ف ب نقلاً عن خبراء أميركيين: ترامب فشل بتحقيق وعده بخفض العجز التجاري وحروبه التجارية خلفت أضراراً طويلة الأمد
أ ف ب: الاصابات بفيروس كورونا في القارة الأوروبية شهدت ارتفاعاً بنسبة 44% مقارنة بالأسبوع السابق
الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع أنقرة بشأن مشاركة مقاتلين من سوريا وليبيا في معارك كاراباخ
التلفزيون السوري: قوات قسد تحاصر منازل الأهالي في مساكن الشرطة في حي غويران بمدينة الحسكة وتنذرهم بإخلائها وتعتدي عليهم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مراسل سانا في #الحسكة: ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي تحاصر منازل الأهالي في مساكن الشرطة في حي غويران وتطلب منهم إخلائها
منذ 1 ساعة
19 October، 2020
الحسكة
قسد
التعليقات
ذات صلة
مليشيات “قسد” تحاصر منازل المواطنين في مدينة الحسكة السورية
مصرع مسلح من “قسد” وإصابة آخر في الجزيرة السورية
سوريا: مقتل مسلحين اثنين وإصابة آخرين من “قسد” بهجمات على نقاطهم بالحسكة ودير الزور
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}