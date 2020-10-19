مراسل سانا في #الحسكة: ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي تحاصر منازل الأهالي في مساكن الشرطة في حي غويران وتطلب منهم إخلائها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2020 - 14:10

مراسل سانا في #الحسكة: ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي تحاصر منازل الأهالي في مساكن الشرطة في حي غويران وتطلب منهم إخلائها

منذ 1 ساعة 19 October، 2020
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