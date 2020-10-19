قره باغ تعلن عن استهداف أذربيجان لـ 18 مدرسة و6 رياض أطفال منذ بداية الصراع

أعلنت السلطات في جمهورية ناغورني قره باغ المعلنة من جانب واحد الجمعة، أن أذربيجان استهدفت 18 مدرسة وست رياض أطفال في قره باغ منذ بداية النزاع. وجاء في بيان نشر على قناة تيليغرام التابعة لمركز المعلومات الرسمي لقره باغ : “القوات المسلحة الأذربيجانية قصفت 18 مدرسة وست رياض أطفال وأربعة مواقع ثقافية”.

ويشار إلى أنه نتيجة للقتال في قره باغ، حُرم 24 ألف طالب من فرصة الالتحاق بالمدارس، و986 4 طالباً جامعياً، و016 4 طفلاً غير قادرين على الذهاب إلى رياض الأطفال. وتبادلت أذربيجان مع أرمينيا الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار الجديد، يوم الأحد، عقب ساعات من توصلهما إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ . واتفق الجانبان على “هدنة إنسانية” جديدة في المنطقة تبدأ من منتصف ليل السبت بالتوقيت المحلي، حسبما أعلن وزيرا خارجية البلدين.

يذكر أن الهدنة الأولى دخلت حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر عقب مفاوضات مطولة في موسكو يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ولكن كل طرف اتهم الآخر في الاستمرار بالأعمال العسكرية.

المصدر: سبوتنيك