مزارعو التبغ في عيترون: بين سندان الدولة ومطرقة الغلاء الفاحش – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2020 - 12:14

مزارعو التبغ في عيترون: بين سندان الدولة ومطرقة الغلاء الفاحش

منذ 19 mins 19 October، 2020
اخبار
لبنان

أعلن تجمع مزارعي التبغ في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، في بيان، “ان مزارعي التبغ يقعون مرة جديدة، بين سندان الدولة ومطرقة الغلاء الفاحش، من دون ان يلقى سبيلا للنجاة او أملا لمعالجة المشكلة التي سادها التعنت والاستعلاء، والاستقواء على المزارع”.

واشار التجمع الى انه “بين الامس واليوم، ارتفعت أسعار السماد الكيميائي 5 اضعاف، وكلفة الخيش 4 اضعاف، وكلفة المياه الزراعية ضعفين، وكلفة العامل ضعفين وكلفة المعيشة اضعاف مضاعفة، وكذلك ايضا ارتفعت اسعار السجائر بشكل كبير، وبقي المزارع بين السندان والمطرقة، حائرا بحاله وخائفا على اولاده”.

وناشد “اصحاب الضمائر والمراكز والمواقع والقرار التدخل والمعالجة قبل فوات الأوان”، كما ناشد بإسم مئات العائلات رئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام لحزب اللهل السيد حسن نصرالله وجميع الحرصاء على بلدتنا ومنطقتنا وجنوبنا ووطننا الحبيب، التدخل ومعالجة الامر بشكل سريع”.

وأوضح ان زيادة الاسعار تفوق نسبة 150%، وطالب “نقابة مزارعي التبغ، وباقي المزارعين والتعاونيات في الجنوب والبقاع، بتسليم المبالغ المدفوعة الى مستحقيها نقدا وليس عبر شيكات”، داعيا الى اعادة النظر بالاذونات المجمدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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