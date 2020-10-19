منظمة الصحة العالمية: أدوية شائعة لعلاج “كوفيد-19” خيبت الآمال

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن استخدام أربعة أدوية شائعة في علاج 11 ألف مصاب بمرض “كوفيد-19” من 30 دولة، أظهر عدم فعالتها.

ويفيد موقع medrXiv.org، بأن هذه الأدوية هي: remdesivir و hydroxychloroquine و lopinavir و interferon-β-1a. وقد جرت عملية اختبار هذه الأدوية في إطار مشروع “التضامن” الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لمكافحة جائحة “كوفيد-19”. وبفضل هذا المشروع ينسق أطباء مختلف المستشفيات في عشرات البلدان عملهم ويختبرون طرقا معينة لعلاج المرض.

وقد اشترك في هذه الدراسة 405 مستشفيات من 30 دولة، حيث اختبر الأطباء فعالية الأدوية الأربعة في علاج المصابين بـ “كوفيد-19″، على الشكل التالي: 2750 مريضا عولجوا بعقار Remdesivir، و954 – hydroxychloroquine ، و650 – interferon-β-1a مع lopinavir ، و 1411 – lopinavir و 1412 – interferon-β-1a فقط. ولم يتلق 4088 شخصًا أيًا من هذه الأدوية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأطباء كانوا يأملون أن هذه الأدوية ستكون فعالة ضد SARS-CoV-2. ولكنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية لم يظهر أي من العقاقير الأربعة فعالية ملموسة في علاج المرضى، طيلة مدة رقودهم في المستشفى وعلى حاجتهم للتهوية الميكانيكية.

وهذا يعني أنه إلى الآن لا يوجد دواء فعال مضاد للفيروس التاجي المستجد. ومع ذلك يجب الرقود في المستشفى في حالات المرض الشديدة، حيث سيتمكن الأطباء من تخفيف آثاره وعواقبه.

واستنادا إلى هذه النتائج ومن أجل الوقاية من المرض، يجب اتباع جميع تعليمات السلطات الصحية بشأن العزلة الذاتية وارتداء الكمامات والقفازات خاصة وسائط النقل العام والمتاجر والأسواق وغيرها من أماكن التجمعات العامة.

المصدر: روسيا اليوم