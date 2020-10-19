الطقس في لبنان غائم جزئيا من دون تعديل في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، لذلك نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل من الى درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل وانخفاض نسبة الرطوبة، تنشط الرياح احيانا لذلك نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة لذلك نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الجنوبية ليل الاربعاء – الخميس.

الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 16 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الداخل من 12 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية – شرقية الى شرقية، ناشطة أحيانا خاصة في الجنوب، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و70%.

– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية