مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: عدم السماح بالرعي قرب مجرى الليطاني والقرعون بسبب التلوث

أوضحت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان إلى انه “من المعلوم أن التلوث وصل الى أكثر من الحدود القصوى، في مياه الانهار وبخاصة نهر الليطاني وخصوصا بركة القرعون”.

اضاف البيان:” حدثت في الآونة الأخيرة وفيات في قطعان الماعز والاغنام في منطقة حوض القرعون. وبطلب عاجل من وزير الزراعة عباس مرتضى، قامت مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في الفنار في مختبر الطفيليات الذي يديره زياد رزق بفحص عينات من الجهاز الهضمي للحيوانات المتوفاة وتبين أنها ناجمة عن التلوث العالي للقرعون Cyanobacteria وهذا ما حذر منه مجلس البحوث العلمية CNRS منذ العام 2016 إضافة الى تحاليل جرثومية بادارة ريما الحاج”.

تابع: “تتوجه المصلحة من أصحاب قطعان الماعز والاغنام في البقاع الاوسط عدم السماح للحيوانات بالرعي قرب مجرى الليطاني والقرعون وعدم الشرب من مياهما مما يعرض الحيوانات للموت”.

واشارت المصلحة الى أن “التلوث موجود على أشكاله في أنهار عدة في لبنان (كلها للحقيقة) لذا يتوجب الانتباه لنفس الموضوع. علما أن حوالى 95% الى 100% من مياه الانهار والآبار والجوفية ملوثة بالمجارير وبالمعادن الثقيلة. لذا يتوجب اعلان حال طوارئ مائية وبيئية للبدء بمعالجة التلوث على أنواعه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام