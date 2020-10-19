جيش الاحتلال الاسرائيلي ينشر حواجز على الطرق في غلاف #غزة بعد مخاوف من عملية قنص – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2020 - 10:08

جيش الاحتلال الاسرائيلي ينشر حواجز على الطرق في غلاف #غزة بعد مخاوف من عملية قنص

منذ 11 mins 19 October، 2020
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