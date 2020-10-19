الداخلية الفرنسية: “فتوى” صدرت بحق المدرس الذي قتل بقطع رأسه (أ.ف.ب) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 19 2020 - 10:08

الداخلية الفرنسية: “فتوى” صدرت بحق المدرس الذي قتل بقطع رأسه (أ.ف.ب)

منذ 14 mins 19 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة