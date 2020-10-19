غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة: هناك مباحثات ايرانية سورية لتطبيق التجارة بالمقايضة بين البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 19 2020 - 10:08

غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة: هناك مباحثات ايرانية سورية لتطبيق التجارة بالمقايضة بين البلدين

منذ 18 mins 19 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة