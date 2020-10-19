الهند… حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في الهند تتجاوز 7.55 مليون حالة

أفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم الاثنين، بأن عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس “كوفيد-19” ازداد في الهند خلال الــ24 ساعة الأخيرة بأكثر من 55.7 ألف حالة، وبذلك تجاوز إجمالي عدد الحالات المسجلة 7.55 مليون حالة.

ووفقا لوزارة الصحة، أظهرت نتائج أكثر من 859 ألف فحص تم إجراؤه خلال الـ24 ساعة الماضية، أن أكثر من 66.3 ألف شخص هزموا المرض، وتجاوز إجمالي عدد المتعافين من العدوى 6.66 مليون شخص

ويستمر عدد الأشخاص الذين يعالجون من فيروس كورونا في الانخفاض ، حيث انخفض خلال الـ24 ساعة الأخيرة بمقدار 11.3 ألف شخص. في الوقت الحاضر، يخضع أكثر من 772 آلف شخص للعلاج في المستشفيات. وتجاوز عدد الوفيات 114 ألفا، من بينهم 579 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأظهر تقرير مجموعة الخبراء الحكوميين نُشر يوم أمس، أن ستكون الهند قادرة على هزيمة فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية شباط/فبراير من العام القادم، بشرط أن يلتزم سكان البلاد بجميع الإجراءات لمنع انتشار العدوى، لا سيما ارتداء الأقنعة ومراقبة المسافة الاجتماعية. ويقول الخبراء إنه إذا تم اتخاذ جميع الاحتياطات، فإن العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا في الهند بنهاية الوباء قد يصل إلى 10.5 مليون شخصا.

تعتبر الهند ثاني أكبر دولة حول على مستوى العالم بعدد الإصابات بفيروس “كوفيد-19” بعد الولايات المتحدة الأميركية، التي بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة فيها 8.1 مليون شخص.

المصدر: وكالة سبوتنيك