#أذربيجان تعلن تحرير 13 قرية جديدة في اقليم كارابخ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2020 - 10:06

#أذربيجان تعلن تحرير 13 قرية جديدة في اقليم كارابخ

منذ 1 ساعة 19 October، 2020
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