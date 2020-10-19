مراسل المنار: تحليق طائرات العدو الاسرائلية الحربية فوق البقاع الغربي على علو منخفض في هذه الأثناء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2020 - 10:06

مراسل المنار: تحليق طائرات العدو الاسرائلية الحربية فوق البقاع الغربي على علو منخفض في هذه الأثناء

منذ 1 ساعة 19 October، 2020
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