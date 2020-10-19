غرفة التحكم المروري: حادث مروري على اوتوستراد #المطار باتجاه #خلدة محلة الانفاق و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2020 - 10:06
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وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1002 اصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
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رئاسة الجمهورية: الرئيس ميشال عون رد طلب العفو عن "أمير الكابتاغون" لكن النائب العام الاستئنافي في بيروت رفع منع سفره
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البحرين: تدشين للعلاقات الديبلوماسية وتوقيع مذكرات تفاهم بين النظام الخليفي الحاكم والعدو الإسرائيلي
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تظاهرات حاشدة للشعب البحريني تعلن البراءة من الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وتردد شعار "نظام زائل يوقع مع كيان زائل"
القدس المحتلة: مقدسيون يطردون وفداً إماراتياً مطبّعاً اقتحم المسجد الاقصى بحماية شرطة الإحتلال الصهيوني
نادي الأسير الفلسطيني: إدارة سجون الإحتلال تنقل 60 أسيراً مضرباً عن الطعام إلى زنازين العزل الإنفرادي
فوز المرشح القومي ارسين تتار المدعوم من تركيا في الانتخابات الرئاسية في شمال قبرص التركية
أ.ف.ب: إحصاء أكثر من 250 ألف وفاة وسبعة ملايين واربعمئة ألف مصاب بفيروس كورونا في أوروبا منذ ظهور الفيروس
باحثون يابانيون: فيروس كورونا يظل نشطاً على الجلد لمدة تسع ساعات
فلسطين: تدهور صحة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا
أمريكا تسجل عجزاً قياسياً في موازنة العام 2020 بنسبة 218 بالمئة ليبلغ 3,1 تريليون دولار بسبب جائحة كوفيد-19
أمريكا تسجل عجزاً قياسياً في موازنة العام 2020 بنسبة 218 بالمئة ليبلغ 3,1 تريليون دولار بسبب جائحة كوفيد-19
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
غرفة التحكم المروري: حادث مروري على اوتوستراد #المطار باتجاه #خلدة محلة الانفاق و #حركة_المرور كثيفة في المحلة
منذ 1 ساعة
19 October، 2020
حوادث السير في لبنان
غرفة التحكم المروري
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