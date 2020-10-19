أطعمة يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية عند البعض

الكثير من الناس لديهم حساسية تجاه صنف معين من الأطعمة فيشعرون وكأنهم لا يقوون على تناوله، وتسمى هذه الحالة بالحساسية الغذائية.

إن كنت تعاني من حساسية تجاه طعام معين، فإن الجهاز المناعي لديك سيعمل على حمايتك ويقوم برد فعل حاد عند تناولك لهذا الطعام، وذلك بحسب ما نشره موقع “ذا هيلث سايت”.

ولذلك في معظم الأحيان، قد تعاني من طفح جلدي خفيف أو حكة في العين أو حكة في الحلق، لكن في بعض الأحيان، يمكن أن يكون رد الفعل التحسسي شديدا ومميتا.

قد يحدث في بعض الأحيان أن تكون الأعراض خفيفة وبسيطة، فقد لا تعرف حتى أنك تعاني من حساسية تجاه بعض الأطعمة.

لكن بشكل عام عليك أن تكون متيقظا لأعراض مثل الطفح الجلدي غير المبرر، سيلان الأنف أو انسداده، العطس غير المنضبط، العيون الدامعة، اضطراب المعدة، التشنجات، التقيؤ والإسهال، لأن هذه الأعراض قد تكون نتيجة لحساسية الطعام.

وفي الحالات الشديدة، قد تواجه صعوبة في التنفس أو البلع، وتورم في الشفتين أو اللسان أو الحلق، وقد تعاني من الإرهاق وعدم انتظام ضربات القلب.

وهذه بعض الأطعمة التي قد تسبب الحساسية عليك الامتناع عنها إن كنت تعاني من حساسية تجاهها:

البيض

تحدث حساسية البيض عادة عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ونادرا عند الكبار، ولا يوجد علاج لهذه الحساسية.

الحليب

قد يتفاعل الجسم في بعض الأحيان بشكل غير طبيعي مع بروتينات الحليب، وهذه الحساسية شائعة جدا عند الأطفال الرضع، وغالبا ما يتخلصون منها عند الكبر.

الفول السوداني

في بعض الأحيان قد يعتبر جسمك بروتينات الفول السوداني ضارة، فيقوم جهازك المناعي بإفراز مواد كيميائية في مجرى الدم مما يسبب تفاعلات حساسية تتراوح أعراضها بين الخفيفة إلى الشديدة.

القمح

يوجد القمح في العديد من المنتجات التي تتناولها يوميا، ولكن إن كان لديك حساسية تجاهه، فاحذر من رد الفعل الشديد الذي قد يكون قاتلاً في بعض الأحيان.

المصدر: سبوتنيك