تحذير.. هذا المشروب هو الأكثر سمية في متاجر البقالة

حذر موقع “إيت زيس نوت ذات” من تناول المشروبات بنكهة الفواكه، معتبر أن هذا النوع من المشروبات هو الأكثر سمية في متاجر البقالة ويزيد من مخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الموقع في تقرير له إن: “المشروب الوحيد الذي سوف تجده في السوبر ماركت والذي لا ينبغي أن تشربه هو المشروب بنكهة الفواكه”.

وهذا المشروب غالبا ما يكون ملونا وتخطف عبوته الأنظار، ولكن في هذا الموضع تنتهي الأخبار السارة، بحسب التقرير الذي وصف هذه المشروبات بأنها ممتلئة بالسكر، ولكن ليس السكر الطبيعي الذي تجده في الفواكه أو العصير الطازج وإنما السكر المضاف والذي يمثل “خطرا”.

واعتبر التقرير أن مشروبات SoBe واحدة من أكثر الخيارات رعبا في الأسواق، فعلى سبيل المثال مشروباتها بنكهة التوت البري والجريب فروت تحتوي على 250 سعرا حراريا، و63 جراما من الكربوهيدرات و63 جراما من السكر المضاف.

وعندما تفكر في السكر المضاف، يضيف التقرير، فأنت بحاجة إلى أن تضع في ذهنك أن جمعية القلب الأمريكية تنصح الرجال بأنه ينبغي ألا يستهلكوا أكثر من 36 جراما من السكر المضاف في اليوم، والنساء لا ينبغي أن يستهلكن أكثر من 25 جراما يوميا.

وتناول كميات كبيرة من السكر المضاف له مخاطر بالغة نظرا لأنه يعني أن هناك سعرات حرارية عالية، وفقا للموقع الذي أشار إلى أن الكثير من الدراسات أثبتت أن كل هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

ووجدت دراسة أخرى أن أولئك الذين حصلوا على 17 إلى 21٪ من سعراتهم الحرارية من السكر المضاف كانوا في الواقع أكثر عرضة بنسبة 38٪ للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: سبوتنيك