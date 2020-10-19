بابتكار جديد… شركة صينية تنهي أزمة شواحن آيفون 12

تلقى عملاء “آبل” صدمة كبيرة بعد إعلان الشركة الأمريكية أنها ستقوم بشحن هواتف آيفون 12 الجديد بدون سماعات رأس أو شاحن، لرغبتها في تقليل النفايات الإلكترونية.

ووجدت شركة “أنكر” الصينية في هذا الإعلان فرصة لتقديم منتجها الجديد، حسبما ذكر موقع “نيوزبيزير”.

وابتكرت الشركة الصينية شاحنا جديدا، مخصصا لشحن الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية بقدرة تصل إلى 20 واط.

وأعلنت شركة “أنكر” أن الشاحن الجديد التي أطلقت عليه اسم “PowerPort III Nano” سيكون مناسب لهواتف آيفون 12 الجديدة من شركة آبل، ويتناسب أيضا مع شحن العديد من الأجهزة الذكية الأخرى، مثل هواتف سامسونج جالاكسي Galaxy S20، بسرعة فائقة.

وأكدت الشركة في بيان لها أن الشاحن المبتكر يمكن له شحن أبل آيفون 11 الحالي بنسبة 53% في غضون 30 دقيقة فقط، نظرا لكونه مناسبا للحلقة المغناطيسية حول ملف الشحن اللاسلكي بهاتف آيفون 12 الجديد.

ومن المقرر أن يكون سعر الشاحن الجديد نحو 20 دولارا.

وكانت شركة بيلكين الأمريكية أعلنت عن إطلاق شاحن جديد لهاتف أبل آيفون 12 الجديد، ويتشابه فيه قرص الشحن مع القرص المستخدم في الساعة الذكية أبل ووتش.

وبإمكان هذا الشاحن شحن هاتف آيفون 12 بقدرة تصل إلى 15 واط، على عكس قواعد الشحن اللاسلكية المعتادة.

المصدر: سبوتنيك