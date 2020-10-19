على غرار عمل دماغ الإنسان… علماء روس يبتكرون أول كمبيوتر كيميائي عصبي في العالم

ابتكر العلماء في مركز الكيمياء بجامعة بلطيق الاتحادية في كالينينغراد أول كمبيوتر كيميائي عصبي في العالم يعتمد على تفاعل بيلؤوسوف-جابوتينسكي الكيميائي.

ويعمل الجهاز على غرار مبدأ عمل الشبكات العصبية التي تشكلها الخلايا العصبية في دماغ الإنسان. والعنصر الأساسي للكمبيوتر هو مذبذب دقيق (خلية) بحجم حوالي 0.1 مم. ووفقًا للعلماء، يجب أن يشبه سلوك الكمبيوتر السلوك الذكي للكائنات الحية، بحسب ما نقله موقع “كلوبس” المحلي.

وقال مدير مركز الكيمياء، فلاديمير فاناغ، إن الغرض من التطوير هو التجسيد التجريبي للمفهوم النظري للحاسوب العصبي الكيميائي في جهاز صغير حقيقي. ووفقا له، فإن الاختراع سيطلق عليه “دماغ كيميائي، وليس كمبيوتر… كما ستفوق سرعته سرعة الكمبيوتر العادي”.

وتابع العالم، “تخيل جحافل من الحشرات الذكية الصغيرة (التي يبلغ قطرها حوالي ملليمتر واحد) يمكنها التحرك وتنفيذ المهام المستهدفة، على سبيل المثال، البحث عن الطعام… وهذا النوع من الذكاء الاصطناعي سيكون أقرب إلى الإنسان”.

في وقت سابق، ابتكر علماء من جامعة دارمشتات في ألمانيا خوارزمية يمكنها الإجابة على الأسئلة الأخلاقية. تعتمد على شبكة عصبية تم تدريبها على عبارات وجمل من مصادر نصية مختلفة، مثل المنتديات والأخبار والمقالات من ويكيبيديا، بحسب ما نقلته مجلة “فرونتيير”.

المصدر: سبوتنيك