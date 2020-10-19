4 استخدامات لأجهزتك الإلكترونية القديمة بدلا من الاستغناء عنها

يمكنك تحويل هاتفك أو جهازك اللوحي إلى كاميرا أمنية، أو إلى جهاز تحكم عن بعد للوسائط، أو إلى مركز للوسائط، أو يمكنك الإفادة منه كأداة مسح.

وبحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية التي رصدت هذه الاستخدامات، فقد أوضحت أن النفايات الإلكترونية تمثل مشكلة كبيرة، تزداد سوءًا بمرور الوقت.

ومعلوم أن الولايات المتحدة تنتج وحدها الآن نفايات إلكترونية تزيد بنسبة 21 في المئة على مستوى العالم عما كانت عليه قبل خمس سنوات.

وبحسب الموقع فقد تندهش من عدد الطرق التي يمكنك من خلالها إعادة توظيف قطعة قديمة من الأجهزة، حتى لو كان عمرها عدة سنوات وأصبحت بطيئة جدًا في أداء وظيفتها الأصلية بشكل صحيح.. وهذه أهم تلك الاستخدامات:

قم بتحويل الهواتف القديمة أو الجهاز اللوحي إلى كاميرا أمنية:

فعندما يتجاوز عمر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية فائدتها، لا ترمها، فهناك الكثير من تقنيات العمل التي يمكنها أداء الأدوار الأخرى، وأحد هذه الأدوار هو استخدام هذه الهواتف ككاميرا أمنية، حيث توفر موجز فيديو دائم التشغيل يمكنك الاستفادة منه باستخدام هاتف آخر من أي مكان آخر في العالم.

حوّل الهواتف القديمة أو الجهاز اللوحي إلى جهاز تحكم عن بعد للوسائط:

على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا موجة من بروتوكولات البث اللاسلكي الجديدة تصل وتتوسع في نطاقها، فكر في عدد الطرق المتاحة لك لبث الوسائط لاسلكيًا الآن، بما في ذلك (AirPlay) من آبل ونظام (Chromecast) من جوجل والتطبيقات التي توفرها (Sonos) مع مكبرات الصوت الخاصة بها وغير ذلك الكثير.

ما يعنيه هذا بالنسبة لهاتفك أو جهازك اللوحي القديم هو أنه يمكنك استخدامه كوحدة تحكم عن بُعد أو محور وسائط مخصص.

احتفظ بجهاز iPad قديم بجوار (Apple TV) الخاص بك لبث العروض والأفلام أو احتفظ بجهاز أندرويد لوحي بجوار جهاز (Chromecast dongle) لبث قوائم تشغيل (Spotify) أو يوتيوب إليه.

استخدم جهاز الحاسب المحمول القديم كمركز وسائط:

يمكن إعادة استخدام أجهزة الحاسب المحمولة القديمة كمراكز وسائط وتخزين مقاطع الفيديو والموسيقى، لتكون جاهزة للتدفق في جميع أنحاء منزلك، إنها مهمة خفيفة، لذا فهي تناسب الأجهزة القديمة، وهذا يعني أنه يمكنك الاحتفاظ بالكثير من مساحة القرص الصلب خالية على الحاسب المحمول الجديد.

قم بتحويل الهواتف القديمة أو الأجهزة اللوحية إلى أدوات مسح:

فإذا كان لديك هاتف أو جهاز لوحي قديم، فلن تضطر إلى الخروج وشراء قارئ إلكتروني – يمكنك فقط استخدام جهازك الحالي بدلاً من ذلك، حيث يمكن استخدام تطبيقات Kindle و Kobo لشراء الكتب الإلكترونية وقراءتها.

المصدر: سبوتنيك